УАФ назвала место проведения финала Кубка Украины

Арена во второй раз примет решающий кубковый поединок.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Арена Львов / Getty Images

Украинская ассоциация футбола назвала место проведения финального матча Кубка Украины-2025/2026.

Как сообщает официальный сайт организации, решающий поединок национального кубка состоится во Львове на Арене Львов 20 мая. Время начала матча будет объявлено дополнительно.

За путевку в финал турнира в полуфинальных противостояниях Буковина поборется с Динамо, а Металлист 1925 - с Черниговом.

Арена Львов во второй раз будет принимать финал Кубка Украины. Впервые решающий матч на этом стадионе состоялся 21 мая 2016 года, когда Шахтер одержал победу со счетом 2:0 над Зарей.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Кубка Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

