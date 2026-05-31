"Он находится в опасном положении": Беллью выдал шокирующий прогноз на реванш Усик - Верховен

Британець считает чтобы Рико держался подальше от Джошуа и Фьюри.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тони Беллью рассказал, почему Рико Верховен в будущем должен рассматривать только реванш с Усиком и чем для нидерландца опасна повторная встреча с украинским чемпионом.

"Рико недостаточно долго находится в боксе, чтобы изменить свой стиль - это и есть его стиль, все видеозаписи, заметки прошедшего поединка против Усика есть в открытом доступе, это всё, что он может предложить своим соперникам", — сказал британец для The Stomping Ground.

Также Беллью сравнил карьеру Верховена с Нганну, который ранее едва не победил Тайсона Фьюри, а в следующем бою был отправлен в нокаут Энтони Джошуа.

Думаю, нас ждёт история наподобие Фрэнсиса Нганну. Думаю, он находится в действительно опасном положении, и считаю, что ему нужно просто добиваться реванша с Александром Усиком и держаться подальше от остальных.

К слову, директор команды Усика объяснил, почему был остановлен бой с Верховеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!