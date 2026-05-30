Директор команды Усика объяснил, почему был остановлен бой с Верховеном

Представитель украинца оценил работу рефери в поединке против нидерландца.
Сегодня, 13:10       Автор: Игорь Мищук
Усик одолел Верховена / Getty Images
Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями об остановке в 11-м раунде боя против кикбоксера Рико Верховена.

Представитель украинского боксера заявил, что рефери в ринге успешно выполнил свою работу, своевременно прекратив поединок во избежание более тяжелых последствий для нидерландца.

"Рефери выполнил свою работу и сохранил здоровье Рико. Это был подходящий и профессиональный момент для остановки боя. Люди должны понимать одну вещь, что на этом уровне один лишний удар может повлиять на будущее бойца и на его здоровье.

Поединок уже приближался к очень тяжелой концовке для Рико. Если бы рефери позволил продолжить, то конец мог бы получиться намного более брутальным и опасным", - приводит слова Лапина Sports Illustrated.

Ранее Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин Рико Верховен

