ПСЖ — Арсенал: превью финала Лиги чемпионов

Очередной сезон Лиги чемпионов подходит к своему завершению, и уже совсем скоро мы узнаем имя нового обладателя самого престижного клубного трофея Европы.

До финала турнира добрались представители Франции и Англии — ПСЖ и Арсенал, которые на протяжении всего сезона демонстрировали яркий и результативный футбол.

ПСЖ — Арсенал

19:00, 30 мая, Пушкаш Арена

Путь к финалу

Действующие чемпионы прошлого года увидели, что для победы в турнире необязательно выигрывать основной этап. Однако на этот раз парижане стартовали очень мощно — дома разгромили Аталанту (4:0), а на выезде обыграли сначала Барселону (2:1), а затем уничтожили Байер (7:2).

Возможно, в ПСЖ решили, что девяти очков в целом хватит для выхода в плей-офф, однако в следующих пяти матчах была одержана лишь одна победа — над Тоттенхэмом (5:3). Кроме этого, были поражения от Баварии (дома 1:2) и Спортинга (на выезде 1:2), а также ничьи в матчах с Атлетиком Бильбао и Ньюкаслом.

В итоге команда заняла 11-е место в таблице, поэтому ей пришлось играть дополнительный раунд против Монако, противостояние с которым получилось непростым (3:2 дома и 2:2 на выезде). А вот 1/8 финала против Челси оказалась немного легче — две разгромные победы и общий счёт двух матчей 8:2.

Также особых проблем команде Луиса Энрике не доставил Ливерпуль (дважды по 2:0), а вот полуфинальные матчи с Баварией стали настоящим украшением сезона. Особенно первый, в котором команды забили девять мячей на двоих. Итоговые 6:5 и выход во второй финал подряд.

Арсенал же основной этап провёл практически идеально. Команда Артеты стартовала с двух побед со счётом 2:0 над Атлетиком и Олимпиакосом. А далее в каждом матче этой стадии «канониры» забивали минимум трижды.

Атлетико Мадрид (4:0), Славия Прага (3:0) и Брюгге (3:0) были разгромлены, Бавария (3:1) и Интер (3:1) также не доставили больших проблем, а единственной командой, проигравшей Арсеналу с минимальной разницей, стал… Кайрат (3:2).

Сетка плей-офф для Арсенала получилась едва ли не идеальной, однако такого же запала, как осенью, лондонцы уже не демонстрировали. После ничьей в Леверкузене лишь дома удалось «дожать» Байер (3:1 по сумме двух матчей), а за матчи со Спортингом (1:0 на выезде и 0:0 дома) Арсенал серьёзно критиковали. Не выглядели «канониры» доминирующей командой и в противостоянии с Атлетико в полуфинале, где после ничьей в первом матче лишь минимальная победа дома позволила им выйти во второй финал в своей истории.

В девяти матчах Арсенал не пропускал.

Форма команд

ПСЖ не играл в футбол уже почти две недели, возможно, фанаты даже успели забыть, что команде ещё предстоит сыграть главный матч сезона.

После полуфинального противостояния с Баварией ПСЖ ещё нужно было довести дело до конца в чемпионате Франции. В предпоследнем туре команда играла против конкурента в борьбе за трофей — Ланса. Матч получился непростым, по игре Ланс даже превосходил Илью Забарного и компанию, создал огромное количество моментов, а украинскому защитнику неоднократно приходилось спасать команду.

В итоге ПСЖ победил и в очередной раз стал чемпионом, после чего позволил себе уступить соседям из ФК Париж в последнем матче. А дальше — восстановление и подготовка к Арсеналу…

У лондонцев был очень напряжённый финиш сезона в АПЛ. В определённый момент они растеряли всё своё преимущество над Манчестер Сити, и команде нужно было не только самой побеждать в каждом матче, но и ждать потерь очков от конкурента.

С обеими задачами команда Микеля Артеты справилась. Да, из последних матчей лишь победу над Фулхэмом можно назвать уверенной, однако «канониры» всё равно добивались необходимого результата в каждой игре. Вот только уровень соперников в тех матчах был значительно ниже, чем будет в финале Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

У ПСЖ есть сомнения относительно выхода на поле Ашрафа Хакими, который получил повреждение ещё во время первого полуфинального матча против Баварии. Тем не менее он возобновил тренировки перед финалом и вполне может выйти на поле.

Усмана Дембеле заменили в первом тайме последнего матча чемпионата против Парижа, однако он также тренируется, и ожидается, что выйдет в стартовом составе.

Ориентировочный состав ПСЖ:

cафонов — Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш — Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

У Арсенала также не всё в порядке. Нони Мадуэке получил травму подколенного сухожилия, и его участие в матче остаётся под вопросом.

Главная проблема — позиция правого защитника, ведь Бен Уайт травмировался и не сыграет, а Юрриен Тимбер, которого Уайт и подменял, вроде бы залечил травму, полученную ещё в марте, однако в какой форме сейчас находится игрок? Рискнут ли выпускать его на финал Лиги чемпионов?

Ориентировочный состав Арсенала:

Райя — Москера, Салиба, Габриэл, Калафьори — Райс, Льюис-Скелли, Эдегор — Сака, Йокереш, Троссард

Прогноз на игру

Арсенал провёл очень неровный сезон. Если в первой половине кампании команда выглядела доминирующей силой, способной, казалось, обыграть кого угодно, то ближе к завершению сезона этот запал несколько угас, и только ленивый не критикует лондонцев за стиль игры, основанный на надёжной обороне и голах после стандартных положений.

В свою очередь, парижане, наоборот, во второй половине сезона словно начали набирать форму и подводить себя к пиковым кондициям. Грамотная ротация игроков на протяжении всей кампании может дать свои плоды, ведь к завершению сезона ПСЖ может банально оказаться свежее своих соперников.

Прогноз на победителя: ПСЖ второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов, тогда как победа Арсенала также рассматривается как возможный исход.

Прогноз ISPORT: ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, но не обязательно в основное время.

