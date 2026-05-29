Романо: Атлетико отказался от 100 млн евро за Альвареса

Накануне Барселона направила официальное предложение Атлетико по Хулиану Альваресу в размере 100 миллионов евро.

Однако по обновленной информации от инсайдера Фабрицио Романо, "матрасники" отклонили первое предложение каталонцев.

🚨⚠️ Atletico Madrid are not intentioned to accept €100m as valuation to let Julián Álvarez go.



Barcelona are prepared to return to the table soon, Julián’s camp already made clear to Atléti that he wants to leave.



Журналист добавляет, что мадридский клуб не готов отпускать форварда за такую сумму и хочет получить за аргентинца не менее 150 миллионов евро.

В свою очередь Барселона будет продолжать переговоры. Романо передает, что окружение Альвареса уведомило клуб, что Хулиан хочет его покинуть этим летом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выложить более 100 миллионов евро и отдать двух игроков за чемпиона мира 2022 года.

