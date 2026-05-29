Свитолина уверенно обыграла Корпач и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Разгромила немку и ждет следующую соперницу.
Сегодня, 19:28       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images

В пятницу, 29 мая, Элина Свитолина противостояла представительнице Германии Тамаре Корпач, одолев её, она продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2026 года.

Украинская теннисистка допустила лишь одну двойную ошибку, отыграла 7 из 9 брейк-пойнтов, реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов и выиграла 12 из 17 геймов.

Элина Свитолина (Украина) — Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:3.

Теперь украинка в 1/8 финала встретится либо с Пейтон Стернс, либо с Белиндой Бенчич.

Тем временем Стародубцева не смогла преодолеть третий круг Ролан Гаррос.

