Костюк вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка в двух сетах разобралась со швейцарской соперницей.
Сегодня, 14:19       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images

В пятницу, 29 мая, украинка Марта Костюк (№15 WTA) успешно провела свой матч третьего круга Открытого чемпионата Франции.

В борьбе за выход в 1/8 финала Ролан Гаррос украинская теннисистка в двух сетах одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич (№82 WTA) со счетом 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Украинка за матч четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Для Костюк и Голубич это было третье очное противостояние, а украинская теннисистка выиграла все три поединка.

Ролан Гаррос
Третий круг

Марта Костюк (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) 6:4, 6:3

Соперницей Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос станет победительница польского противостояния между Игой Швентек и Магдой Линетт.

Ранее сообщалось, что Александра Олийникова с камбеком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос.

