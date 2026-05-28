Олейникова с камбэком и тай-брейком пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Разгром во втором сете не сломал украинку.

В четверг, 28 мая, прошёл матч, в котором украинская теннисистка Александра Олейникова в непростом для себя поединке обыграла Кимберли Биррелл в рамках 1/32 финала.

Матч длился два часа и 14 минут, за это время Александра совершила 3 двойные ошибки, 2 подачи на вылет, также отыграла 2 из 7 брейк-пойнтов и всего выиграла 12 из 27 геймов.

Добавим, что Олейникова без проблем взяла первый сет, однако во втором потерпела сокрушительное поражение, и уже в третьем сумела сделать камбэк и на тай-брейке одержала победу.

Ролан Гаррос. 1/32 финала.

Александра Олейникова (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) 6:3, 0:6, 7:6(5).

Тем самым украинка выходит в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции, её потенциальными соперницами могут стать либо нейтральная теннисистка Диана Шнайдер, либо представительница США Маккартни Кесслер.

