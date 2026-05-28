Барселона готовит трансфер Альвареса с участием особого переговорщика

Барселона начала переговорный процесс о трансфере Хулиана Альвареса с мадридского Атлетико.

Как сообщает Mundo Deportivo, во время переговоров между мадридской и каталонской командами, помимо спортивного директора Деку, также присутствовали агенты аргентинца.

Отмечается, что это было сделано со стороны Барселоны, чтобы сыграть ключевую роль в будущем заключении сделки. Добавим, что "блауграна" хочет закрыть соглашение до старта Чемпионата мира (11 июня).

Источник также добавляет, что оценка трансфера - около 100 млн евро без бонусов за форварда Атлетико.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать своего форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!