Сулейман раскрыл, когда Усик встретится с временным чемпионом WBC

В WBC назвали дату, до конца года.

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, когда может состояться бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком и временным чемпионом WBC Агитом Кабаевым.

Добавим, что ранее немецкий боксёр поделился мыслями о потенциальном поединке против украинца.

"Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Он заслужил это право. Он участвовал в том грандиозном шоу сверхтяжеловесов три года назад в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса", - цитирует президента официальный сайт WBC.

Бой между Агитом и Александром должен пройти в этом году. Мы официально закажем его, а дальше посмотрим.

Ранее Верховен сделал громкое заявление после нокаута от Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!