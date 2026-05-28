Сулейман раскрыл, когда Усик встретится с временным чемпионом WBC
В WBC назвали дату, до конца года.
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, когда может состояться бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком и временным чемпионом WBC Агитом Кабаевым.
Добавим, что ранее немецкий боксёр поделился мыслями о потенциальном поединке против украинца.
"Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Он заслужил это право. Он участвовал в том грандиозном шоу сверхтяжеловесов три года назад в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса", - цитирует президента официальный сайт WBC.
Бой между Агитом и Александром должен пройти в этом году. Мы официально закажем его, а дальше посмотрим.
Ранее Верховен сделал громкое заявление после нокаута от Усика.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!