"Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика

Функционер рассказал, когда и с кем должен встретиться в ринге украинец.
Сегодня, 14:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

По словам функционера, этот поединок может быть организован в Германии этой осенью.

"Бой должен пройти в Германии, потому что там можно собрать полный стадион - мы это показали в январе. Билеты на арену были распроданы за день, и мы были очень довольны. Мы могли бы продать их трижды. Так что бой против Усика может стать масштабным событием. К тому же в Германии проживает много украинцев.

Нужно действовать быстро. Мы хотим организовать бой осенью. Это невероятно хороший поединок. И будет интересно теперь посмотреть на Усика. Как я уже говорил, я очень им восхищаюсь. Было бы интересно увидеть его в деле. Он выглядел не так уверенно против Верховена. Просто казался немного медленным.

Но посмотрите, это как Фьюри в бою с Нганну. Он никогда не жаловался, но выглядел неважно. Я считаю, что это из-за его подготовки. Ему понадобилось около пяти-шести раундов, чтобы прийти в себя. И думаю, что в этом бою он не мог разобраться с собой до нокдауна, потому что проигрывал", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее Усик назвал возможных соперников для следующего боя после победы над Рико Верховеном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен агит кабайел

