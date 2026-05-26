"Как можно скорее": Обязательный претендент по линии IBF хочет получить бой с Усиком

Кубинец Фрэнк Санчес нацелился на титульный поединок с украинцем.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Санчес / Getty Images

Майк Борао, менеджер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Фрэнка Санчеса, высказался о планах своего клиента после досрочной победы над Ричардом Торрезом.

Представитель кубинского боксера заявил, что они рассчитывают в ближайшем будущем получить возможность встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

"Фрэнк оставил мощное напоминание, почему он один из самых опасных бойцов в супертяжелом весе. Травма временно замедлила его подъем, но сейчас Фрэнк вернулся в топовой форме и готов по максимуму воспользоваться своим претендентским статусом.

Сейчас я рассматриваю варианты для следующего боя Санчеса. В качестве обязательного претендента наша главная цель - как можно скорее подраться с Усиком. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующие несколько недель.

Если Санчес подерется против топовых супертяжей, вроде Дюбуа, Уайлдера, Джошуа, Фьюри, Верховена, Нганну или других доступных бойцов, то для него не проблема оставаться активным, пока он ждет титульного поединка", - приводит слова Борао Sky Sports.

Ранее Усик назвал возможных соперников для следующего боя после победы над Рико Верховеном.

