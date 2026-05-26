Вольфсбург впервые в истории вылетел из Бундеслиги

Чемпионы Германии 2009 года уступили в переходных матчах Падерборну.
Сегодня, 10:09       Автор: Игорь Мищук
Вольфсбург вылетел из Бундеслиги / Getty Images

Вольфсбург впервые в своей истории покинул высший дивизион чемпионата Германии.

В переходных матчах за право выступать в Бундеслиге "волки" первый поединок с Падерборном свели вничью 0:0, а во втором в дополнительное время потерпели поражение со счетом 1:2, понизившись в классе.

Падерборн в свою очередь завоевал путевку в Бундеслигу. Последний раз в высшем дивизионе команда выступала в сезоне-2019/20, но сразу после выхода вылетела.

Вольфсбург вылетел из элиты впервые в истории клуба. "Волки" поднялись в Бундеслигу в 1997 году и на протяжении 29 лет были бессменным представителем высшего дивизиона.

В сезоне-2008/09 Вольфсбург становился чемпионом Германии, а в 2015 году завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм с трудом сохранил прописку в английской Премьер-лиге.

