Майнц - Бавария 3:4: обзор матча и результат игры 25.04.2026

Мюнхенцы вырвали победу в поединке, отыгравшись со счета 0:3.

В субботу, 25 апреля, Бавария встречалась в гостях с Майнцом в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани, уже оформившие досрочно чемпионство, совершили эффектный камбек в этом поединке, отыгравшись после трех пропущенных и вырвав победу со счетом 4:3.

Майнц по итогам первого тайма имел разгромное преимущество над мюнхенцами благодаря голам Доминика Кора, Пауля Небеля и Шералдо Беккера.

Однако в начале второй половины встречи Николас Джексон отквитал один мяч, а на 73-й минуте Майкл Олисе сократил отставание до минимума. На 80-й минуте Джамал Мусиала счет сравнял, а спустя три минуты Гарри Кейн принес победу своей команде.

Бавария уже в статусе чемпиона с 82 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Майнц идет десятым, имея в своем активе 34 балла.

Статистика матча Майнц - Бавария 31-го тура чемпионата Германии

Майнц - Бавария 3:4

Голы: Кор, 15, Небель, 29, Беккер, 45+2 - Джексон, 53, Олисе, 73, Мусиала, 80, Кейн, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 1.97

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 8 - 6

Угловые: 4 - 4

Фолы: 14 - 10

Майнц: Бац - Кор (Вайпер, 85), Пош, да Кошта - Мвене, Сано, Небель (Бевинг, 85), Амири (Мелоуни, 79), Отмер (Каси, 80) - Титц, Беккер (Зиб, 71).

Бавария: Урбиг - Дэвис (Станишич, 57), Ито, Ким, Лаймер - Ндиайе (Та, 77), Павлович (Кейн, 46) - Диас (Олисе, 46), Горецка, Геррейру (Мусиала, 57) - Джексон.

Предупреждения: Кор - Лаймер, Олисе.

