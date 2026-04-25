iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Майнц - Бавария 3:4: обзор матча и результат игры 25.04.2026

Мюнхенцы вырвали победу в поединке, отыгравшись со счета 0:3.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Бавария обыграла Майнц / Getty Images

В субботу, 25 апреля, Бавария встречалась в гостях с Майнцом в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани, уже оформившие досрочно чемпионство, совершили эффектный камбек в этом поединке, отыгравшись после трех пропущенных и вырвав победу со счетом 4:3.

Читай также: Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии

Майнц по итогам первого тайма имел разгромное преимущество над мюнхенцами благодаря голам Доминика Кора, Пауля Небеля и Шералдо Беккера.

Однако в начале второй половины встречи Николас Джексон отквитал один мяч, а на 73-й минуте Майкл Олисе сократил отставание до минимума. На 80-й минуте Джамал Мусиала счет сравнял, а спустя три минуты Гарри Кейн принес победу своей команде.

Бавария уже в статусе чемпиона с 82 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Майнц идет десятым, имея в своем активе 34 балла.

Статистика матча Майнц - Бавария 31-го тура чемпионата Германии

Майнц - Бавария 3:4

Голы: Кор, 15, Небель, 29, Беккер, 45+2 - Джексон, 53, Олисе, 73, Мусиала, 80, Кейн, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 1.97
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 8 - 6
Угловые: 4 - 4
Фолы: 14 - 10

Майнц: Бац - Кор (Вайпер, 85), Пош, да Кошта - Мвене, Сано, Небель (Бевинг, 85), Амири (Мелоуни, 79), Отмер (Каси, 80) - Титц, Беккер (Зиб, 71).

Бавария: Урбиг - Дэвис (Станишич, 57), Ито, Ким, Лаймер - Ндиайе (Та, 77), Павлович (Кейн, 46) - Диас (Олисе, 46), Горецка, Геррейру (Мусиала, 57) - Джексон.

Предупреждения: Кор - Лаймер, Олисе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига майнц чемпионат Германии

Статьи по теме

Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером
Бавария одолела Байер на пути в финал Кубка Германии Бавария одолела Байер на пути в финал Кубка Германии
Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии
Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи и Аллен вышли в четвертьфинал
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Серии А, Бундеслиги, поединки Арсенала, Эвертона Миколенка, Барселоны и мадридского Атлетико
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Карпаты одержали разгромную победу над Рухом
просмотров

Последние новости

Европа21:28
Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, одолев Саутгемптон
Футзал20:55
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Фурнитуру в первом матче четвертьфинальной серии, Сокол одолел Ураган
Украина20:30
УПЛ: Карпаты одержали разгромную победу над Рухом
Украина20:08
Карпаты разгромили Рух во львовском дерби
Европа19:42
Барселона одержала в гостях победу над Хетафе
Европа19:20
Кристал Пэлас проиграл Ливерпулю перед матчем с Шахтером
Европа18:55
Бавария совершила безумный камбек в матче против Майнца
Европа18:29
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Европа17:58
Защитник Реала не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026
Снукер17:30
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи и Аллен вышли в четвертьфинал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK