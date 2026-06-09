Гасли могут вернуть подиум на Гран-при Монако

ФИА официально приняла заявление Альпин о пересмотре штрафа Пьера Гасли.

Напомним, что француз сумел финишировать третьим, однако из-за штрафов потерял место на подиуме.

11 июня состоится официальное слушание, на котором ФИА рассмотрит возможную отмену штрафа.

Сначала представители федерация выслушают доводы Альпин и в случае, если стюарды решат, что аргументы имеют вес, то состоится вторая часть заседания.

Уже там будет решено, как поступить с распределением мест на прошедшем Гран-при Монако.

Ранее также Пьер Гасли прокомментировал потерянный подиум.

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