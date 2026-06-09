Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце…

Пилот и команда не согласны с решением.

Пилот Альпин Пьер Гасли заявил, что чувствует сильную боль из-за событий в Монако.

Напомним, что француз финишировал третьим, однако из-за штрафа потерял место на подиуме.

По словам Гасли, у него и команды попросту отняли мечту, ради которой они так долго трудились.

Прямо сейчас у меня разбито сердце… Словами не описать боль от потери подиума в «Формуле-1» на улицах Монако. Я опустошен. Мы пересекли финишную черту третьими – и это все, что я хочу запомнить. Я тысячи раз мечтал об этом подиуме, мы все вместе годами очень усердно работали, чтобы достигнуть этого. Мне кажется неправильным, что у нас вот таким образом отняли это достижение. Я очень надеюсь, что нам удастся добиться желаемого результата. Мы будем бороться за это вместе с моей командой

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