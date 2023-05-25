Гран-при Монако: расписание и результаты

В Монако пройдет седьмой этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Монако - жемчужина Формулы 1, одна из самых престижных гонок не только в календаре серии, но и в мире автоспорта в целом. Однако она, к сожалению, с каждым годом теряет свою привлекательность.

Все дело в том, что трасса невероятно узкая, а за последние 20 лет болиды выросли чуть ли не вдвое, что свело количество обгонов к минимуму. При этом организаторы гонки отказываются каким-либо образом менять конфигурацию трассы.

Гран-при в княжестве проводится с далекого 1929 года. Победа в нем является частью Тройной короны в автоспорте (Гран-при Монако, Инди 500, 24 часа Ле-Мана). Среди пилотов стартовой решетки Ф1 Тройной короной может похвастаться лишь Фернандо Алонсо.

Источник: Getty Images

Чаще всех в Монако побеждал великий Айртон Сенна, на счету которого шесть побед. Среди команд чаще всехх на вершину подиума поднимались пилоты МакЛарена - 15 раз.

За гонку пилоты проходят дистанцию в 78 кругов (260 286 м). Длина одного круга составляет 3337 м.

Конфигурация городской трассы Монте-Карло

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 26 мая

14:30 - первая практика

18:00 - вторая практика

Суббота, 27 мая

13:30 - третья практика

17:00 - квалификация

Воскресенье, 28 мая