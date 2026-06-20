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Автоспорт

Стало известно, какой Гран-при получит спринт в 2027 году

В Ф-1 обсуждают проведение спринта в Монако.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images

В чемпионате рассматривают вариант проведения спринт-этапа в Монако в 2027 году,  сообщает издание RMC Motori.

Боссы Формулы-1 рассматривают вариант, в котором этап может включать две квалификации за уик-энд.

То есть одну перед спринтом и вторую перед основной гонкой, что сделает этап более насыщенным и зрелищным.

Однако на текущий момент окончательное расписание проведения Гран-при ещё не утверждено.

Тем  временем Феррари планирует очередное обновление в Австрии.

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