Феррари планирует очередное обновление в Австрии

Феррари готовит обновление силовой установки к Гран‑при Австрии. Об этом пишет Autosport.

Скудерия планирует внедрить модернизированный ДВС, который сейчас проходит согласование с ФИА. Также команда хочет заменить блок цилиндров использовать стальной сплав вместо алюминия.

По данным источника, такое изменение позволит повысить температуру сгорания и улучшить отдачу двигателя. Кроме того, под новые параметры мотора компания Shell разработает специальное топливо.

Отмечается, что оно адаптировано под изменённые условия работы агрегата. Итальянская команда считает, что все эти обновления дадут прирост мощности силовой установки.

К слову, Уильямс может потерять одного из пилотов, ранее выступавшего за Феррари.

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