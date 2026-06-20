iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари планирует очередное обновление в Австрии

Привезет новый двигатель и топливо.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари готовит обновление силовой установки к Гран‑при Австрии. Об этом пишет Autosport.

Скудерия планирует внедрить модернизированный ДВС, который сейчас проходит согласование с ФИА. Также команда хочет заменить блок цилиндров использовать стальной сплав вместо алюминия.

По данным источника, такое изменение позволит повысить температуру сгорания и улучшить отдачу двигателя. Кроме того, под новые параметры мотора компания Shell разработает специальное топливо.

Отмечается, что оно адаптировано под изменённые условия работы агрегата. Итальянская команда считает, что все эти обновления дадут прирост мощности силовой установки.

К слову, Уильямс может  потерять одного из пилотов, ранее выступавшего за Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Феррари поедет на обновленных ДВС уже в Австрии Феррари поедет на обновленных ДВС уже в Австрии
В Барселоне стартуют тесты Пирелли В Барселоне стартуют тесты Пирелли
Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при
Стюарды вызвали пилота Феррари Стюарды вызвали пилота Феррари

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
просмотров

Последние новости

Европа11:16
Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера
Формула 110:49
Феррари планирует очередное обновление в Австрии
Европа10:27
ПСЖ и Ливерпуль охотятся на вингера Лейпцига
ЧМ-202610:02
Турция установила исторический антирекорд
Бокс09:40
WBC обязал Усика драться с Кабайелом
ЧМ-202609:20
Анчелотти обнадежил фанатов Бразилии возвращением Неймара
НБА08:53
Мэверикс хотят получить больше активов
ЧМ-202608:39
ЧМ-2026: Парагвай обыграл Турцию, Бразилия и Марокко выиграли Гаити и Шотландию
ЧМ-202608:30
Турция сенсационно проиграла Парагваю
ЧМ-202608:30
ЧМ-2026: Анонс дня — Нидерланды vs Швеция, Германия vs Кот-д’Ивуар, Тунис vs Япония
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK