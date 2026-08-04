Джейк Пол объявил о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL

Боксирующий блогер Джейк Пол подтвердил, что дебютирует в ММА после объединения MVP и PFL.

По словам американца, он не отказался от своего обещания и уже ведёт переговоры с потенциальными соперниками, сказал он в своём подкасте на YouTube-канале.

Пол заявил, что сначала проведёт ещё один боксёрский поединок, а затем выйдет в клетку, где рассчитывает встретиться с Нейтом Диасом.

При этом шоумен подчеркнул, что не собирается завершать карьеру в боксе и намерен совмещать выступления в двух видах спорта.

Тем временем Донченко получил следующего соперника в UFC, украинский боец проведёт поединок в начале сентября.

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