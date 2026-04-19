"Не будь слабаком": Экс-соперник Тайсона - о поведении Мейвезера перед боем с Пакьяо

Блогер и боксер Джейк Пол раскритиковал Флойда.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Мейвезер - Пакьяо / Getty Images

Американский боксирующий блогер Джейк Пол поделился своими мыслями касательно Мейвезера и его попыток сорвать поединок с Мэнни Пакьяо.

Напомним, что слухи о легендарном бое-реванше между Флойдом и Пакьяо начинались с того, что бой пройдет в формате выставочного.

Однако Мэнни заявил, что бой будет настоящим профессиональным поединком, а Мейвезер, в свою очередь, сообщил, что у реванша будет формат выставочного поединка, или он откажется от участия.

"В этом спорте слишком много непрофессионалов. И это ужасно. Всё какое-то архаичное, устаревшее, слишком много эго. Люди думают, что они больше и лучше, чем есть на самом деле. У них вокруг ужасные команды", — сказал Пол.

Из-за этого сделки и не заключаются. Всё сводится к каким-то мелочам: размеру ринга, перчаткам, типу обуви… Хочется сказать: "Не будь слабаком. Просто дерись". В этом и проблема спорта - нехватка профессионализма и интеллекта.

Ранее Верховен, нидерландский кикбоксер, обратился к своему будущему сопернику.

