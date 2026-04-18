"Я иду за поясами": Верховен оставил послание Усику перед боем

Кикбоксер Рико Верховен поделился мыслями о своем бое против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Нидерландский боец отметил, что он заслуженно получил возможность побороться за титул в этом поединке.

"Критики меня не знают. Они не знают историю. Они не знают, кто я. Поэтому я должен предоставить им немного контекста, например, чего я достиг в кикбоксинге. WBC также имеет организацию по муай-тай. Поэтому они понимают мои достижения и именно так организовали и санкционировали этот бой. Опять же меня могут критиковать, но это не зависит от меня. Я просто воспринимаю это как есть.

Хочу ли я победить Усика по очкам? Конечно, потому что в таком случае он перепробовал бы все для победы, а так я могу нокаутировать его лаки-панчем. Мне безразлично, какой будет победа. Победа есть победа.

Финальное послание для Усика? Будь готов, потому что я иду за поясами", - сказал Верховен в комментарии The Stomping Ground.

Поединок Усик - Верховен состоится 23 мая в египетской Гизе.

