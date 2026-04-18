"Я иду за поясами": Верховен оставил послание Усику перед боем

Нидерландский кикбоксер обратился к своему будущему сопернику.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images
Кикбоксер Рико Верховен поделился мыслями о своем бое против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Нидерландский боец отметил, что он заслуженно получил возможность побороться за титул в этом поединке.

Читай также: Усик и Верхувен провели битву взглядов

"Критики меня не знают. Они не знают историю. Они не знают, кто я. Поэтому я должен предоставить им немного контекста, например, чего я достиг в кикбоксинге. WBC также имеет организацию по муай-тай. Поэтому они понимают мои достижения и именно так организовали и санкционировали этот бой. Опять же меня могут критиковать, но это не зависит от меня. Я просто воспринимаю это как есть.

Хочу ли я победить Усика по очкам? Конечно, потому что в таком случае он перепробовал бы все для победы, а так я могу нокаутировать его лаки-панчем. Мне безразлично, какой будет победа. Победа есть победа.

Финальное послание для Усика? Будь готов, потому что я иду за поясами", - сказал Верховен в комментарии The Stomping Ground.

Поединок Усик - Верховен состоится 23 мая в египетской Гизе.

Ранее Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном.

Статьи по теме

Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри
"Это близко": Усик высказался о завершении карьеры "Это близко": Усик высказался о завершении карьеры
Усик назвал сумму, за которую готов провести трилогию с Фьюри Усик назвал сумму, за которую готов провести трилогию с Фьюри
Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа Усик спрогнозировал победителя боя Фьюри и Джошуа

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Челси поборется с Манчестер Юнайтед, Рома будет противостоять Аталанте
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Снукер00:20
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
Киберспорт00:10
NaVi потерпели поражение в первом матче на PGL Wallachia
Вчера, 23:59
Европа23:59
Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Челси
Бокс23:28
"Я иду за поясами": Верховен оставил послание Усику перед боем
НБА22:55
Плей-офф НБА: Кливленд открыл счет в серии первого раунда с Торонто
Другие22:39
Комащук стала призеркой этапа Кубка мира по фехтованию в Афинах
Гимнастика21:56
Онофрийчук взяла золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
Европа21:15
Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио
Футзал20:40
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Сокол, ничья Сухой Балки и Авалона, победы Урагана и Киев Футзал
Европа20:18
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2027
