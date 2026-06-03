Феррари объявила о продлении контракта с Леклером

Пилот Феррари Шарль Леклер продлил контракт со Скудерией.

Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды Формулы-1.

Предыдущее соглашение гонщика было до 2029 года, а срок действия обновленного договора не разглашается, только указывается, что он рассчитан на несколько сезонов. Тем не менее, по информации СМИ, новый контракт с 28-летним монегаском подписан до 2031 года.

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"Я невероятно рад продолжить этот путь вместе с Феррари. Для меня это всегда было чем-то большим, чем просто команда. Это команда, которую я любил и частью которой мечтал стать с детства, и за все эти годы она стала для меня второй семьей. Вместе мы пережили невероятные моменты и непростые испытания, но я верю в эту команду больше, чем когда-либо, и я глубоко благодарен за то, что мы будем продолжать двигаться бок о бок к нашей общей цели - вернуть чемпионский титул в Маранелло.

Быть пилотом Феррари - это мечта, но это также и ответственность, которую я никогда не воспринимаю как должное. Я буду продолжать отдавать все свои силы, чтобы вернуть эту команду туда, где ей место, на самую вершину, для всех в Маранелло и, прежде всего, для болельщиков, чья страсть - это сердце Скудерии", - заявил Леклер.

He’s here to stay ❤️ We are delighted to confirm that Charles Leclerc has agreed a new deal with Scuderia Ferrari HP pic.twitter.com/Lp8BSr458c — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026

Леклер присоединился к академии пилотов Феррари в 2016 году. В 2018 году пилот дебютировал в Формуле-1 за команду Заубер, а с 2019 года выступает за Скудерию.

Монегаск является вторым по количеству стартов гонщиком Феррари в Формуле-1 и занимает второе место по числу поулов, уступая только Михаэлю Шумахеру.

В нынешнем сезоне Леклер на данный момент занимает третье место в общем зачете пилотов, набрав 75 очков и уступая представителям Мерседес Андреа Кими Антонелли (131) и Джорджу Расселлу (88).

Ранее сообщалось, что Феррари готовят масштабное обновление.

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