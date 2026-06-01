Феррари рассчитывает сократить вдвое отставние от Мерседес

К осени Скудерия должна сравняться с соперниками.
Феррари планирует серьезно усилить собственный двигатель, пишет Motrorsport.

На текущий момент оставание Скудерии от Мерседеса оценивают в 25 л.с. Сейчас команда ждет подтверждения от ФИА о попадании в список отстающих мотористов.

В Феррари рассчитывают дважды обновить двигатель. Первый этап - перед Гран-при Австрии, что должно вдвое сократить отставание команды.

Второй же этап обновлений пройдет лишь во время летнего перерыва, то есть перед Гран-при Нидерландов. Там уже оставание должно стать минимальным.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 ввела ограничения на Гран-при Монако.

