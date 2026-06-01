Месси получил травму накануне ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение, сообщает All About Argentina.

Характер повреждения не раскрывается, однако журналисты убеждены, что форвард не пропустит старт мундиаля.

Ожидается, что Месси не сможет принять участие в товарищеском матче против Гондураса 7 июня.

При этом его участие в матче против Исландии 10 июня находится под вопросом, а вот первый матч на ЧМ против Алжира 17 июня Месси уже должен сыграть.

