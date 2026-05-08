Месси прокомментировал его соперничество с Роналду

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о соперничестве с Криштиану Роналду.

По словам аргентинца, их противостояние стало частью спорта. Сам футбол поддаталкивал их соперничать и добиваться все больших успехов.

При этом между ними никогда не было дружеских отношений, однако и откровенными врагами футболисты также не были.

Это было частью футбольного мира. Это нормально: он играл за Реал, я – за Барселону. Класико, дерби, мы оба боролись за командные и индивидуальные трофеи. Футбольная среда сама подталкивает к этому: к соперничеству, к необходимости выбирать одну сторону или другую. Это нормально и всегда возникает вокруг футбола, как и в случае с клубами или сборными. Все это оставалось исключительно в спортивной плоскости и происходило именно в тот период. Сейчас точно так же сравнивают и современных игроков. Люди выбирают то, что им нравится. По ходу карьеры и он, и я добивались больших успехов, и это только усиливало наше соперничество. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было близких отношений, мы редко пересекались – только на матчах или каких-то мероприятиях. Мы постоянно соревновались: выиграет он или выиграю я. Но все всегда было абсолютно нормально. Теперь мы далеко друг от друга, у каждого свой этап и свой период жизни. Но это все равно осталось частью спорта и чем-то великим. Люди получили огромное удовольствие от этого соперничества, независимо от того, кого поддерживали. Эта конкуренция действительно проживалась очень ярко

Ранее также сообщалось, что форвард Аль-Хиляля может вернуться в Европу.

