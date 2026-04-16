Месси выкупил испанский клуб

Аргентинец купил клуб рядом с Барселоной.

Форвард Интер Майами Лионель Месси стал владельцем клуба.

Аргентинец выкупил 100% акций Корнельи, выступающей в третьем испанском дивизионе.

Корнелья была создана в 1951 году и базируется в городе Корнелья-де-Льобрегат в округе Барселона.

Самым большим достижением команда стал победа над Атлетико в Кубке Испании в 2021 году.

Стоиомть сделки не раскрывается.

