Стало известно, сколько будет получать Леклер по новому соглашению

Ко всему Феррари установила рекорд по зарплатам пилотов.

В среду, 3 июня, было обнародовано, что пилот Феррари Шарль Леклер продлил контракт со Скудерией.

Хотя итальянская команда не разглашала детали сделки, по данным RacingNews365, заработок монегаска по новому соглашению оценивают в 50 миллионов евро.

Добавим, что напарник Шарля Льюис Хэмилтон получает около 60 миллионов евро в год.

Тем самым Скудерия стала первой командой в серии, которая тратит на гонщиков более 100 миллионов евро в год.

К слову, Албон ведёт переговоры с тремя командами, а Сайнс уже получил предложения.

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