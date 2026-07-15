Хэмилтон выделил главное достоинство болида Феррари

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что больше всего впечатлило его в болиде Феррари SF‑26, пишет RacingNews365.

По словам британца, гонщики практически не могут повлиять на работу силовой установки. Основная ответственность лежит на инженерах, которые на базе анализируют данные и ищут способы раскрыть потенциал двигателя.

Хэмилтон отметил, что роль пилотов заключается в оценке поведения машины на трассе. Во время каждого гоночного уик‑энда они обсуждают с инженерами управляемость автомобиля, работу педали газа и коробки передач, предлагая изменения, которые затем проверяются на симуляторе.

При этом британец подчеркнул, что внедрение любых технических доработок требует длительного времени, поскольку проектирование новых решений и их проверка на надёжность могут занимать месяцы.

К слову, действующие чемпионы Кубка конструкторов получили новый двигатель.

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