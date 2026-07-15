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Промоутер Беринчика рассказал о возвращении украинца

Бой, который планировался два года назад, состоится в августе.
Сегодня, 19:48       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика Александр Красюк рассказал о причинах выбора британца Сэма Ноукса в качестве следующего соперника своего подопечного.

По словами Красюка, после предыдущего поединка в США Беринчику пришлось взять длительную паузу из‑за проблем со здоровьем. За это время украинец полностью восстановился и теперь готов вернуться в ринг.

"Сейчас уже возвращается полностью тюнингованный Денис Беринчик", — приводит слова промоутера Sport.ua.

Сэм Ноукс – это не новость. На самом деле поединок против этого британца должен был состояться ещё раньше – разговоры об этом шли ещё года два назад, но в итоге это сражение состоится 29 августа.

К слову, Тони Белью раскрыл, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Александр Красюк

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