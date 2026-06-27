Красюк раскрыл, каким будет "последний танец" Усика

Накануне Александр Усик официально отказался от чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе.

Однако 39-летний украинский боксёр при этом дал понять, что завершать карьеру пока не планирует и ещё может провести прощальный поединок.

Бывший промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал его решение в комментарии для РБК-Украина.

Усик — великий чемпион. Именно таким он и должен остаться в истории мирового бокса. Он достиг невероятных высот, и ему больше нечего никому доказывать. А его "последний танец" должен быть гопаком. С него всё началось — пусть им всё и завершится.

Тем временем британский тяжеловес начнёт охоту за титулами Усика.

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