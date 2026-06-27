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Британский тяжеловес начнет охоту за титулами Усика

Джошуа хочет стать чемпионом.
Сегодня, 10:59       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

В пятницу, 26 июня, Александр Усик принял решение отказаться от титулов, после чего промоутер экс‑чемпиона мира Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что его клиент обозначил цель - вернуть себе чемпионский пояс.

Добавим, что после ухода непобеждённого украинца дивизион может получить сразу четырёх новых чемпионов. К слову, Эй Джей намерен сначала провести обязательные поединки, а затем выходить на бой за титул.

Он хочет вновь стать чемпионом мира. И, пожалуй, впервые в карьере он не говорит "обсудим после следующего боя", а "сперва Пренга и Фьюри, а затем чемпионский титул".

Эй-Джей может выбрать любого из них в любое время, потому что он это самый большой бой в дивизионе. И потому что теперь соперники верят, что могут его побить. Так что это будет несложно - получить титульник.

Тем временем Верховен призвал Усика устроить повторный поединок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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