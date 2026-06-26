"Время реванша": Верховен призвал Усика устроить повторный поединок

Кикбоксер обратился к украинцу после его заявления об отказе от титулов.

Кикбоксер Рико Верховен отреагировал на заявление Александра Усика об освобождении чемпионских титулов.

Ранее украинский боксер отметил, что оставляет пояса вакантными, однако пока не уходит из спорта, поскольку у него еще есть "last dance".

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Нидерландский боец в комментариях под видеообращением украинца в Instagram предложил ему, чтобы этим "последним танцем" стал их реванш.

"Последний танец "ВРЕМЯ РЕВАНША". Давай устроим самое масштабное событие-кроссовер этой эпохи", - написал Верховен.

Напомним, что в бою, который состоялся 23 мая, Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее президент WBC оценил решение Усика освободить титулы.

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