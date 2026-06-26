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"Время реванша": Верховен призвал Усика устроить повторный поединок

Кикбоксер обратился к украинцу после его заявления об отказе от титулов.
Вчера, 23:50       Автор: Игорь Мищук
Рико Верховен и Александр Усик / Getty Images
Рико Верховен и Александр Усик / Getty Images

Кикбоксер Рико Верховен отреагировал на заявление Александра Усика об освобождении чемпионских титулов.

Ранее украинский боксер отметил, что оставляет пояса вакантными, однако пока не уходит из спорта, поскольку у него еще есть "last dance".

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Нидерландский боец в комментариях под видеообращением украинца в Instagram предложил ему, чтобы этим "последним танцем" стал их реванш.

"Последний танец "ВРЕМЯ РЕВАНША". Давай устроим самое масштабное событие-кроссовер этой эпохи", - написал Верховен.

Напомним, что в бою, который состоялся 23 мая, Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее президент WBC оценил решение Усика освободить титулы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Рико Верховен

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