iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета

Украинские спортсмены выбороли на соревнованиях четыре медали.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Сборная Украины заняла 11-е место в медальном зачете на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходил в Бирмингеме.

Всего на континентальном первенстве украинские спортсмены завоевали четыре награды.

Читай также: Магучих завоевала третье подряд золото чемпионата Европы

Единственное золото выборола Ярослава Магучих в женских прыжках в высоту, Олег Дорощук завоевал серебро в прыжках в высоту среди мужчин, а бронзовыми призерами стали Михаил Кохан в метании молота и Людмила Оляновская в полумарафонской спортивной ходьбе.

Выиграла медальный зачет Евро-2026 сборная Италии, на счету которой 22 награды, десять из которых золотые.

Чемпионат Европы-2026 по легкой атлетике
Медальный зачет

  1. Италия - 10 золотых + 6 серебряных + 6 бронзовых = 22 медали
  2. Великобритания - 9 + 8 + 2 = 19
  3. Германия - 6 + 10 + 5 = 21
  4. Нидерланды - 5 + 3 + 6 = 14
  5. Норвегия - 4 + 0 + 2 = 6
  6. Швейцария - 3 + 3 + 1 = 7
  7. Испания - 2 + 2 + 4 = 8
  8. Швеция - 2 + 1 + 2 = 5
  9. Ирландия - 2 + 1 + 1 = 4
  10. Финляндия - 2 + 1 + 0 = 3
  11. Украина - 1 + 1 + 2 = 4

Ранее сообщалось, что Магучих повторила рекорд, который не покорялся десять лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы по легкой атлетике Михаил Кохан Ярослава Магучих Олег Дорощук

Статьи по теме

Магучих повторила рекорд, который не покорялся 10 лет Магучих повторила рекорд, который не покорялся 10 лет
Магучих завоевала третье подряд золото чемпионата Европы Магучих завоевала третье подряд золото чемпионата Европы
Дорощук стал вице-чемпионом Европы Дорощук стал вице-чемпионом Европы
Новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая Новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки в Испании и Португалии, Кубок Италии
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Полесье и Заря закроют третий тур
просмотров
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа18:35
Новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая
Другие17:45
Основной игрок сборной Украины пропустит Евро-2026
Европа17:07
Милан согласовал трансфер вингера сборной Бельгии
Европа16:35
Мусиала вернулся к тренировкам после инцидента
Легкая атлетика14:55
Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета
Украина14:30
УПЛ: Полесье и Заря закроют третий тур
Европа14:07
Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма
Европа13:30
Цыганков стал участником драки в раздевалке Жироны - источник
Украина12:28
"Не все сделали, что планировали": Ахметов анонсировал новые приобретения Шахтера
Европа11:59
"Доминировали, но не забили": Забарный отреагировал на поражение ПСЖ в матче за Суперкубок Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK