Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета
Сборная Украины заняла 11-е место в медальном зачете на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходил в Бирмингеме.
Всего на континентальном первенстве украинские спортсмены завоевали четыре награды.
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Единственное золото выборола Ярослава Магучих в женских прыжках в высоту, Олег Дорощук завоевал серебро в прыжках в высоту среди мужчин, а бронзовыми призерами стали Михаил Кохан в метании молота и Людмила Оляновская в полумарафонской спортивной ходьбе.
Выиграла медальный зачет Евро-2026 сборная Италии, на счету которой 22 награды, десять из которых золотые.
Чемпионат Европы-2026 по легкой атлетике
Медальный зачет
- Италия - 10 золотых + 6 серебряных + 6 бронзовых = 22 медали
- Великобритания - 9 + 8 + 2 = 19
- Германия - 6 + 10 + 5 = 21
- Нидерланды - 5 + 3 + 6 = 14
- Норвегия - 4 + 0 + 2 = 6
- Швейцария - 3 + 3 + 1 = 7
- Испания - 2 + 2 + 4 = 8
- Швеция - 2 + 1 + 2 = 5
- Ирландия - 2 + 1 + 1 = 4
- Финляндия - 2 + 1 + 0 = 3
- Украина - 1 + 1 + 2 = 4
Ранее сообщалось, что Магучих повторила рекорд, который не покорялся десять лет.
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