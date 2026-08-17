Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета

Украинские спортсмены выбороли на соревнованиях четыре медали.

Сборная Украины заняла 11-е место в медальном зачете на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходил в Бирмингеме.

Всего на континентальном первенстве украинские спортсмены завоевали четыре награды.

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Единственное золото выборола Ярослава Магучих в женских прыжках в высоту, Олег Дорощук завоевал серебро в прыжках в высоту среди мужчин, а бронзовыми призерами стали Михаил Кохан в метании молота и Людмила Оляновская в полумарафонской спортивной ходьбе.

Выиграла медальный зачет Евро-2026 сборная Италии, на счету которой 22 награды, десять из которых золотые.

Чемпионат Европы-2026 по легкой атлетике

Медальный зачет

Италия - 10 золотых + 6 серебряных + 6 бронзовых = 22 медали Великобритания - 9 + 8 + 2 = 19 Германия - 6 + 10 + 5 = 21 Нидерланды - 5 + 3 + 6 = 14 Норвегия - 4 + 0 + 2 = 6 Швейцария - 3 + 3 + 1 = 7 Испания - 2 + 2 + 4 = 8 Швеция - 2 + 1 + 2 = 5 Ирландия - 2 + 1 + 1 = 4 Финляндия - 2 + 1 + 0 = 3 Украина - 1 + 1 + 2 = 4

Ранее сообщалось, что Магучих повторила рекорд, который не покорялся десять лет.

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