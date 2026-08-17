Цыганков и Ванат отказались выходить на замену в матче Жироны

В воскресенье, 16 августа, Жирона провела свой стартовый матч во втором испанской дивизионе после вылета из Ла Лиги по итогам минувшего сезона.

"Бело-красные" встречались дома с Леганесом и завершили поединок ничьей 1:1, уйдя от поражения благодаря голу Абеля Руиса на 90-й минуте.

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После матча главный тренер Жироны Кике Альварес сообщил о скандальной ситуации с украинским вингером Виктором Цыганковым, который был в заявке на игру, однако отказался выходить на замену.

"Он был в порядке, был в заявке, но не захотел переодеваться, чтобы выйти на поле. Он остался на трибуне и наблюдал за матчем. Не припоминаю, чтобы профессиональный футболист вел себя подобным образом", - заявил Альварес.

Позже также стало известно, что аналогично с соотечественником поступил украинский нападающий Владислав Ванат, когда тренер сказал ему идти разминаться, чтобы подготовиться к выходу на поле.

Об этом сообщил журналист Нил Сола, отметив, что такое поведение украинцев вызвало очень негативную реакцию в раздевалке команды.

Ранее сообщалось, что Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги.

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