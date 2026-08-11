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Футбол

Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги

Сельта может подписать украинца.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков может снова вернуться в Ла Лигу, пишет Faro de Vigo.

Сельта ведет переговоры с Жироной касательно трансфера украинца.

Каталонцы готовы отпустить по сниженной цене, так как у него остался год по контракту. Трансфер оценивается в 10-15 млн евро.

Однако также Сельта ведет переговоры с Бокой Хуниорс касательно Эсекиэля Себалльоса. Испанский клуб намерен подписать лишь одного из двух игроков.

Ранее также сообщалось, что кипер Шахтера рисковал завершить карьеру.

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