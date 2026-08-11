Погба может пропустить старт сезона

Хавбек Монако Поль Погба может снова выбыть с травмой, пишет Nice-Matin.

Издание сообщает, что во время одной из тренировок 33-летний хавбек получил травму бедра.

Медики оказали ему первую помощь на поле, а затем Погба сел на скамейку запасных и заплакал.

При этом к полноценным тренировкам француз приступил только неделю назад, восстановившись после проблем с коленом. А в прошлом сезоне Погба и вовсе провел лишь шесть матчей.

Ранее также сообщалось, что кипер Шахтера рисковал завершить карьеру.

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