iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Погба может пропустить старт сезона

33-летнрий хавбек снова получил травму.
Сегодня, 17:32       Автор: Андрей Безуглый
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Монако Поль Погба может снова выбыть с травмой, пишет Nice-Matin.

Издание сообщает, что во время одной из тренировок 33-летний хавбек получил травму бедра.

Медики оказали ему первую помощь на поле, а затем Погба сел на скамейку запасных и заплакал.

При этом к полноценным тренировкам француз приступил только неделю назад, восстановившись после проблем с коленом. А в прошлом сезоне Погба и вовсе провел лишь шесть матчей.

Ранее также сообщалось, что кипер Шахтера рисковал завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба

Статьи по теме

Монако расторгнет контракт с Погба Монако расторгнет контракт с Погба
Легенда Ювентуса вышел в старте впервые за 3 года Легенда Ювентуса вышел в старте впервые за 3 года
Президент Интера назвал самый лучший трансфер в своей карьере Президент Интера назвал самый лучший трансфер в своей карьере
Погба снова выбыл из-за травмы Погба снова выбыл из-за травмы

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификаций ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Монако расторгнет контракт с Погба
Формула 121:10
Три пилота претендуют на место Окона
Европа20:35
Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги
Европа19:45
Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду
Киберспорт19:11
NaVi легко прошли в грандфинал EPL Masters I
Европа18:50
Форвард Арсенала согласился перейти в итальянский клуб
Европа18:04
Барселона обзавелась партнером в сфере ИИ
Европа17:32
Погба может пропустить старт сезона
Европа16:58
Арсенал выставил на трансфер своего таланта
Украина16:12
Кипер Шахтера столкнулся с серьезными проблемами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK