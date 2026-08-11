Арсенал выставил на трансфер своего таланта

Арсенал решил продать Майлза Льюиса- Скелли, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, лондонский клуб уже предложил игрока Манчестер Юнайтед и Челси.

Отметим, что манкунианцы все лето следили за игроком, но в итоге решили, что Арсенал его не продаст дешево.

"Канониры" же приняли неожиданное решение и готовы расстаться с универсальным талантом всего за 45 млн фунтов.

Интересно, что именно в такую сумму 19-летнего англичанина оценивает Трансфермаркт.

Ранее также сообщалось, что форвард Сити может покинуть команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!