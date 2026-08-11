Адетокумбо не сыграет против сборных Украины и Испании

Сборная Греции осталась без лидера в решающих матчах.

Яннис Адетокунбо пропустит матчи сборной Греции с Украиной и Испанией, сообщает Eurohoops.

Форвард пропустит встречи по просьбе Майами Хит, который хочет, чтобы баскетболист раньше вернулся в США и начал подготовку к сезону‑2026/27.

Напомним, что 28 августа Греция встретится с Украиной в Риге, а 31 августа примет Испанию в Афинах.

Добавим, что греческая сборная начнет подготовку 14 августа. 22 августа команда проведет товарищеский матч с Польшей, а 24 августа встретится с Кипром.

К слову, звезда Далласа возвращается после травмы, Маверикс делает большую ставку на 34‑летнего защитника.

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