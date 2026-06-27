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Баскетбол

Стало известно, кому Майами отказал после перехода Янниса

Хит сказали "нет" его братьям.
Сегодня, 10:33       Автор: Валентина Чорноштан
Яннис Адетокунбо, Танасис Адетокунбо / Getty Images
Яннис Адетокунбо, Танасис Адетокунбо / Getty Images

Майами не намерен подписывать Костаса и Танасиса Адетокумбо, несмотря на переход Янниса.

Отмечается, что Хит не рассматривает вариант с привлечением братьев греческой звезды.

Напомним, что ранее в Милуоки Костас и Танасис сопровождали его в составе Бакс, пишет Yahoo! Sports.

Внутри Майами считают, что и без наличия родственников на паркете он быстро адаптируется в новой команде.

К слову, разыгрывающий Шарлотт Ламело Болл может сменить команду.

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