Стало известно, кому Майами отказал после перехода Янниса

Хит сказали "нет" его братьям.

Майами не намерен подписывать Костаса и Танасиса Адетокумбо, несмотря на переход Янниса.

Отмечается, что Хит не рассматривает вариант с привлечением братьев греческой звезды.

Напомним, что ранее в Милуоки Костас и Танасис сопровождали его в составе Бакс, пишет Yahoo! Sports.

Внутри Майами считают, что и без наличия родственников на паркете он быстро адаптируется в новой команде.

К слову, разыгрывающий Шарлотт Ламело Болл может сменить команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!