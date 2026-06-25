iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звездный обмен в НБА: ЛаМело Болл перейдет в Миннесоту

Тимбервулвс имеют теперь очень интересную заднюю линию.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images

Разыгрывающий Шарлотт Ламело Болл сменит команду, сообщает Шэмс Чарания.

По инфорации инсайдера, Миннесота сумела выменять игрока.

В обратном направлении в Шарлотт отправятся Наз Рид, незащищенный пик первого раунда драфта 2033 года, права на обмен выборами первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда (2029, 2032 и 2033).

Таким образом в задней линии Миннесоты будут играть Ламело Болл в паре с Энтони Эдвардсом.

В прошлом сезоне Болл в среднем набирал по 20,4 очка, 4,8 подбора и 7,1 передач за матч.

Ранее также Лейкерс пополнили состав игроком, которого не выбрали на драфте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛаМело Болл

Статьи по теме

Ламело Болл обогнал Карри приблизился к рекорду Кембы Уокера Ламело Болл обогнал Карри приблизился к рекорду Кембы Уокера
Болл повторил достижение Леброна и Дончича Болл повторил достижение Леброна и Дончича
Болл повторил редкое достижение Джонсона и Дончича в НБА Болл повторил редкое достижение Джонсона и Дончича в НБА
Звезда Шарлотт травмировал юного фаната, переехав на машине его ногу Звезда Шарлотт травмировал юного фаната, переехав на машине его ногу

Видео

Роналду установил рекорд чемпионатов мира
Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии, Нидерланд и США
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

Игровые19:35
Украина разобралась с действующими чемпионами мира в Лиге наций по волейболу
Европа19:22
Манчестер Юнайтед пристроил Онана на следующий сезон
Европа18:48
Арсенал выкупил арендованного защитника Байера
Формула 118:30
ФИА сняла ограничение на количество президентских сроков
Бокс17:42
Промоутер Фьюри объяснил, когда станет известно место проведения боя с Джошуа
Другие страны17:40
Миура проведет еще один сезон
НБА16:45
Звездный обмен в НБА: ЛаМело Болл перейдет в Миннесоту
Формула 116:20
Мерседес продлил контракт с Расселлом
ЧМ-202615:30
Футболист Катара получил длительную дисквалификацию
Бокс14:49
Директор Усика о возможном бое с Кабайелом: "Эмоции не помешают"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK