Звездный обмен в НБА: ЛаМело Болл перейдет в Миннесоту

Тимбервулвс имеют теперь очень интересную заднюю линию.

Разыгрывающий Шарлотт Ламело Болл сменит команду, сообщает Шэмс Чарания.

По инфорации инсайдера, Миннесота сумела выменять игрока.

В обратном направлении в Шарлотт отправятся Наз Рид, незащищенный пик первого раунда драфта 2033 года, права на обмен выборами первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда (2029, 2032 и 2033).

Таким образом в задней линии Миннесоты будут играть Ламело Болл в паре с Энтони Эдвардсом.

В прошлом сезоне Болл в среднем набирал по 20,4 очка, 4,8 подбора и 7,1 передач за матч.

Ранее также Лейкерс пополнили состав игроком, которого не выбрали на драфте.

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