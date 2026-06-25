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Баскетбол

Лейкерс усилили состав незадрафтованным центровым

Дают шанс незадрафтованному игроку.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Площадка Лейкерс / Getty Images
Площадка Лейкерс / Getty Images

Уильям Кайл, последние годы защищавший цвета университета Сиракьюс, перейдёт в Лейкерс.

Добавим, что центровой не был выбран ни одним клубом на драфте‑2026.

Отмечается, что соглашение будет заключено по схеме Exhibit 10 и не предусматривает гарантированных выплат.

В среднем за матч он набирал 8,4 очка при реализации бросков 66,1%, а также 7,1 подбора и 2,5 блок‑шота.

К слову, игрок года  перейдёт в топ‑клуб Западной конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс

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