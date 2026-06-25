Лейкерс усилили состав незадрафтованным центровым
Уильям Кайл, последние годы защищавший цвета университета Сиракьюс, перейдёт в Лейкерс.
Добавим, что центровой не был выбран ни одним клубом на драфте‑2026.
Отмечается, что соглашение будет заключено по схеме Exhibit 10 и не предусматривает гарантированных выплат.
Former Syracuse center William Kyle III is signing with the Lakers on an Exhibit 10 deal, sources told ESPN. The 6-9, 230-pound big man averaged 8.4 points on 66.1% with 7.1 rebounds and 2.5 blocks per game in his senior season with the Orange— Dave McMenamin (@mcten) June 25, 2026
В среднем за матч он набирал 8,4 очка при реализации бросков 66,1%, а также 7,1 подбора и 2,5 блок‑шота.
К слову, игрок года перейдёт в топ‑клуб Западной конференции.
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