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Баскетбол

Игрок года перейдёт в топ-клуб Западной конференции

Подписывают будущую звезду.
Сегодня, 11:38       Автор: Валентина Чорноштан
Питер Судер / Getty Images
Питер Судер / Getty Images

Лейкерс в межсезонье усиливается молодым защитником, об этом передаёт журналист Майкл Скотто.

Речь идёт о 22-летнем Питере Судере, который был признан Игроком года конференции MAC.

Добавим, что защитник отыграл четыре сезона в студенческом баскетболе, причём последние два - за Университет Майами.

Его среднестатистические показатели за сезон: 14,8 очка, 4,6 подбора, 4 передачи и 1,3 перехвата, а точность трёхочковых бросков достигла 42,1%.

Тем временем  чемпионы НБА вышли из первого раунда драфта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс

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