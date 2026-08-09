Аджар заявил, что переход на новые болиды даёт ему шанс превзойти Ферстаппена

Пилот Ред Булл Исак Аджар считает, что переход на новый технический регламент повысил его шансы в борьбе с Максом Ферстаппеном.

По словам француза, голландец знал прошлогодний болид практически идеально, что давало ему серьёзное преимущество, пишет F1 Oversteer.

Теперь же, по мнению Исака, оба гонщика осваивают совершенно новую машину, поэтому Аджар рассчитывает быть ближе к напарнику и учиться у него в процессе развития болида.

При этом пилот отметил способность Ферстаппена быстро адаптироваться к любой технике и подчеркнул, что переход на новые правила вовсе не сделал его медленнее.

К слову, Вольфф шокировал заявлением о будущем доминировании в Формуле‑1.

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