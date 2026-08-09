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Автоспорт

Аджар заявил, что переход на новые болиды даёт ему шанс превзойти Ферстаппена

Новый регламент всё меняет.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Исак Хаджар и Макс Ферстаппен / Getty Images
Исак Хаджар и Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Исак Аджар считает, что переход на новый технический регламент повысил его шансы в борьбе с Максом Ферстаппеном.

По словам француза, голландец знал прошлогодний болид практически идеально, что давало ему серьёзное преимущество, пишет F1 Oversteer.

Теперь же, по мнению Исака, оба гонщика осваивают совершенно новую машину, поэтому Аджар рассчитывает быть ближе к напарнику и учиться у него в процессе развития болида.

При этом пилот отметил способность Ферстаппена быстро адаптироваться к любой технике и подчеркнул, что переход на новые правила вовсе не сделал его медленнее.

К слову, Вольфф шокировал заявлением о будущем доминировании в Формуле‑1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Исак Аджар

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