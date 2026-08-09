ФИФА обвинила критиков в скоординированных попытках подорвать организацию
ФИФА выступила с новым заявлением на фоне критики в адрес организации и её президента Джанни Инфантино.
Напомним, что в последнее время организация подверглась давлению со стороны УЕФА, КОНМЕБОЛ и КАФ после скандала вокруг планов привлечения частных инвестиций и продажи части коммерческих прав на будущие чемпионаты мира.
В ФИФА подчеркнули, что не допустят процедур, связанных с выборами президента, если они будут противоречить уставу организации и демократическим принципам.
Там также напомнили, что Инфантино был избран ассоциациями-членами и продолжает исполнять свои обязанности, написали они на своей официальной странице в соцсети X.
К тому же организация обвинила отдельных критиков в распространении неподтверждённых обвинений и дезинформации, заявив о готовности решительно опровергать подобные заявления.
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