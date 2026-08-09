Звезда Далласа возвращается после травмы

Отклонил все предложения по обмену Ирвинга.

Даллас не собирается расставаться с Кайри Ирвингом, несмотря на интерес со стороны других клубов НБА.

К тому же после того, как 34-летний защитник пропустил значительную часть сезона‑2025/26 из‑за разрыва передней крестообразной связки, в предстоящем сезоне он будет готов к старту нового чемпионата.

"Помню всё сказанное о себе, когда народ думал, что со мной покончено", — написал он в социальной сети X.

Добавим, что новый главный тренер Маверикс Дасти Мэй рассчитывает строить атаку вокруг Ирвинга и Купера Флэгга. В клубе считают Кайри одним из ключевых игроков в борьбе за чемпионство.

К слову, Шак разрушил главный миф о переходе Леброна в Сиксерс.

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