Купер Флэгг повторяет достижения Айверсона

Стал самым молодым игроком с 45+ очками, 5+ подборов и передач.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Купер Флэгг / Getty Images

Форвард Далласа после игры против Лейкерс своей результативностью на паркете повторил достижение Айверсона.

Купер Флэгг набрал больше 30 очков в двух играх подряд: сначала 51 очко в матче против Орландо, затем 45 очков против Лейкерс.

Таким образом 19-летний игрок стал первым новичком со времен Аллена Айверсона (1997), которому удалось набрать 40+ очков в двух матчах подряд.

Это также четвертая игра в карьере Флэгга с 40+ очками. По этой статистике он обошел Леброна Джеймса, у которого было 3 игры с таким показателем среди игроков младше 20 лет.

Тем временем Михайлюк набрал нечетное количество очков в игре против Тандер.

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

