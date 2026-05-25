Барселона и Ливерпуль претендуют на защитника Интера

Барселона продолжает изучать вариант усиления правого фланга обороны.

Как сообщает Diario SPORT, помимо каталонской команды, за 30-летним нидерландцем следит Ливерпуль.

Отмечается, что Барселона рассматривает Дюмфриса как потенциальную замену Жюля Кунде в случае ухода француза этим летом, "блауграна" уже провела встречу с агентами игрока Интера.

Добавим, что в соглашении защитника есть пункт о клаусуле в 25 млн евро, что может осложнить сделку как для "красных", так и для каталонцев.

К слову, Леау выбирает между командами из АПЛ, Ла Лиги и турецкой Суперлиги.

