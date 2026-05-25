Вембаньяма повторил достижение Леброна и Дюранта и сравнялся с Шакилом

Он третий в истории франшизы с такой статистикой в постсезоне.

Виктор Вембаньяма в матче против Оклахомы сумел набрать 33 очка, 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота, чем помог своей команде сравнять счёт в серии.

Добавим, что француз стал лишь третьим игроком в истории франшизы, которому удалось собрать такую статистику в плей-офф при как минимум трёх точных трёхочковых.

Ранее такой статистикой могли похвастаться только Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Помимо этого, центровой Спёрс во второй раз в карьере набрал 30+ очков и 3+ блок-шота в финале конференции, повторив достижение Шакила О’Нила.

Victor Wembanyama in Game 4:



33 PTS (31 MIN)

8 REB

5 AST

2 STL

3 BLK

3 3P



Joins LeBron and KD as the only players in NBA history to reach those numbers in a playoff game. pic.twitter.com/lKGkDJY41A — StatMuse (@statmuse) May 25, 2026

Кроме того, в матче против Оклахомы он реализовал трёхочковый с центра площадки - это его самый дальний точный бросок в карьере.

