Вембаньяма повторил достижение Леброна и Дюранта и сравнялся с Шакилом

Он третий в истории франшизы с такой статистикой в постсезоне.
Сегодня, 12:58       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Виктор Вембаньяма в матче против Оклахомы сумел набрать 33 очка, 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота, чем помог своей команде сравнять счёт в серии.

Добавим, что француз стал лишь третьим игроком в истории франшизы, которому удалось собрать такую статистику в плей-офф при как минимум трёх точных трёхочковых.

Ранее такой статистикой могли похвастаться только Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Помимо этого, центровой Спёрс во второй раз в карьере набрал 30+ очков и 3+ блок-шота в финале конференции, повторив достижение Шакила О’Нила.

Кроме того, в матче против Оклахомы он реализовал трёхочковый с центра площадки - это его самый дальний точный бросок в карьере.

Тем временем Тандер установили  антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет.

