Плей-офф НБА: Сан-Антонио обыграл Оклахому в четвертом матче серии
В ночь на понедельник, 25 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 24 мая
Сан-Антонио – Оклахома – 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22)
Счет в серии 2-2
Сан-Антонио: Вембаньяма (33 + 8 подборов), Касл (13 + 6 передач), Васселл (13), Фокс (12 + 10 подборов), Шемпени (2) — старт; Харпер (7), К. Джонсон (6), Корнет (6 + 7 подборов), Барнс (5), Маклафлин (3), Олиник (3), Брайант (0), Уотерс (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (19 + 7 передач), Хартенштайн (12 + 7 подборов), Холмгрен (10 + 9 подборов), Уоллес (5), Дорт (2) — старт; Джо (11), К. Уильямс (10), Виггинс (4), Маккейн (4), Джейлин Уильямс (3), Топич (2), Карузо (0).
